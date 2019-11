Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 68 de ani a ajuns in stare grava la Spitalul de Boli Infectioase, dupa ce a mancat o conserva de peste facuta in casa. Medicii au stabilit ca barbatul a suferit o intoxicatie botulinica. Bacteria care produce toxina se dezvolta in conservele preparate necorespunzator. Potrivit reprezentantilor…

- Au participat Maricel Popa, presedintele Consiliului Judetean, dr. Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase si prof.dr. Adrian Streinu Cercel, manager al Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals".Streinu Cercel a spus ca au aparut deja cazuri de gripa si a enumerat cateva simptome:…

- Un barbat de 43 de ani din Iasi este internat in sectia de Anestezie Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infectioase, fiind diagnosticat cu malarie. Barbatul lucreaza in constructii, in Coasta de Fildes. Barbatul a fost internat in urma cu cateva zile la Iasi, dupa ce s- a simtit tau. In cursul zilei…

