Stiri pe aceeasi tema

- Patru masini au fost avariate si o femeie a fost ranita intr-un carambol provocat in municipiul Galati de un sofer beat, se arata intr-o informare transmisa, luni, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)...

- Doi copii au fost transportati la spital vineri, dupa ce au fost agresati pe o strada din municipiu de alti doi minori, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Politistii ii cauta pe cei doi...

- Barbatul aflat in stare critica dupa ce, miercuri dimineata, a fost impuscat in cap, politistii tragand mai multe focuri de arma in timp ce urmareau autoturismul in care acesta se afla, a murit la spital, a informat joi, Inspectoratul de Politie Judetean.

- Doua persoane au murit, doua sunt in coma si o alta a fost ranita usor in urma unui accident rutier petrecut, duminica, pe DN 25, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, un tanar, de 22 ani, din comuna Pechea, care circula cu autoturismul pe DN 25, nu a adaptat…

- Doua persoane au murit, doua sunt in coma si o alta a fost ranita usor in urma unui accident rutier petrecut, duminica, pe DN 25, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, un tanar, de 22 ani, din comuna Pechea, care circula cu autoturismul…

- Un barbat si trei femei din judetul Galati au ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta, dupa ce au fost raniti intr-un accident rutier petrecut pe DJ 251, se arata intr-un comunicat transmis, vineri, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost anuntati…

- Trei barbati au fost raniti, vineri, dupa ce soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un cap de pod, la Bolotesti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Un conducator auto, care se deplasa pe directia Focsani – Vidra, pe raza satului Pietroasa, comuna…

- Un minor de 17 ani din Galati este cercetat penal, dupa ce a furat o masina, a pierdut controlul directiei si a avariat alte doua autoturisme, se arata intr-o informare transmisa, joi, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, politistii rutieri…