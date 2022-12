Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, in jurul orei 20.30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Caracal, in timp ce desfașurau activitați specifice pe strada Targul Nou, din municipiul Caracal, au oprit pentru control un autoturism, condus de un barbat, in varsta de 64 de ani, din localitate. Intrucat conducatorul…

- Trei adolescenti, cu varste de 15 si 16 ani, au ajuns la spital, vineri, dupa ce au acuzat stari de rau pe o strada din Scornicesti, judetul Olt.Oficial de la IPJ Olt La data de 9 decembrie a.c., in jurul orei 14:00, Inspectoratul de Politie Judetean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la…

- 5 tineri au fost amendați pentru ca au pictat pereții unui club din Craiova.Politistii din cadrul Secției 1 Poliție Craiova impreuna cu jandarmi din cadrul IJJ Dolj, in timp ce ce aflau, in noaptea de 9 spre 10 noiembrie, in jurul orei 01.50, in executarea atributiilor de serviciu, au depistat 5 tineri,…

- Un elev de 13 ani a ajuns la spital, cu rani la abdomen si antebrat, dupa ce a fost injunghiat de un coleg de 14 ani in pauza dintre ore, la Scoala Gimnaziala din Movileni, informeaza, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Potrivit sursei citate, Politia Municipiului Tecuci a fost sesizata,…

- Tanarul, in varsta de 20 de ani, a fost prins drogat la volan, moment in care și-a chemat mama, de 37 de ani, sa discute cu polițiștii. Femeia a fost, la randul ei, testata cu aparatul Drugtest, iar autoritațile au stabilit ca a consumat și ea substante psihoactive, potrivit site-ului local CraiovaForum.…

- Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a transmis, marti, ca politistii Sectiei 2 Politie Craiova au fost sesizati, in cursul zilei de luni, prin plangere scrisa, de o tanara de 26 de ani, din Bailesti, dar care locuieste fara forme legale in Craiova, ca a fost victima unei agresiuni.Ea a povestit…

- Politistii Sectiei 5 Politie Craiova au fost sesizati telefonic, duminica, de o femeie de 46 ani, din Craiova, agent de securitate in cadrul unui magazin de pe strada Calea Severinului, cu privire la faptul ca a surprins o persoana care ar fi sustras bunuri din magazin. Barbatul respectiv era imbracat…

- Un barbat imbracat in haine preotesti a fost prins, duminica, in timp ce fura dintr-un magazin din Craiova, politistii afirmand ca el nu este preot in cadrul Bisericii Ortodoxe Romane, relateaza News.ro. Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a informat intr-un comunicat de presa ca politistii Sectiei…