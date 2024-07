Stiri pe aceeasi tema

- O femeie, din Gorj, care a condus fara permis auto un autoturism a ucis cu vehiculul cainele unui consatean. Polițiști din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Stoina au fost sesizați, miercuri, de catre un barbat, de 51 de ani, din Rovinari, care se afla in Capreni, ca o persoana i-ar fi lovit cu autoturismul…

- Accident grav pe DN17. In urma impactului, un barbat de 65 de ani a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE:Destinatii pentru toate gusturile si bugetele…

- Un barbat din Mizil a fost agresat violent in propria casa de catre mai multe persoane, vineri seara. Polițiștii au tras focuri de arma.Polițiștii din Mizil au fost sesizați de catre un barbat ca a fost amenințat prin telefon de o persoana pe care o cunoaște.

- Polițiștii au fost chemați sa intervina miercuri seara, la Buziaș, unde un scandal a izbucnit intre doi barbați. Unul dintre ei a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de celalalt cu o bata in cap.

- Eveniment In urma unui conflict, un barbat din Putineiu și-a lovit vecina cu cazmaua in cap iunie 6, 2024 11:34 Polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Crangu au dispus reținerea unui barbat in varsta de 29 de ani, din comuna Putineiu, cercetat in cadrul unui dosar penal intocmit in cazul…

- Accident de circulație, vineri dimineața, la Dumbravița. Un tanar de 16 ani a fost ranit dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce circula pe un motociclu. A fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Accident pe DN 75 la Salciua de Jos. Barbat lovit de o mașina, pe trecerea de pietoni. A fost transportat la spital Un barbat a fost ranit intr-un accident rutier petrecut pe DN 75 la Salciua de Jos. Acesta traversa drumul pe trecere de pietoni, in momentul in care a fost lovit de o mașina. La volanul…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Darmanești au fost sesizați, pe 12 mai, ca pe DJ 123, in apropierea barajului Poiana Uzului, a avut loc un accident. Din cercetari a reieșit ca, in cursul zilei de 12 mai, un barbat de 32 de ani, in timp ce conducea un autoturism dinspre orașul Darmanești, spre…