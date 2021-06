Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Neamt a luat un an de zile paracetamol si algocalmin, ca sa previna COVID-19. Barbatul a ajuns la spital cu insuficenta renala, din cauza automedicatiei. Medicamentele pot inhiba apararea de infectii a organismului.

- Desfașurare impresionanta de forțe de intervenție pentru salvarea a doi copii, care au ajuns la spital in stare grava, intoxicați cu paracetamol. Este vorba despre o fetița de cinci ani și frațiorul ei de doi ani. Micuții venisera in vizita la bunici, unde au gasit o sticla cu paracetamol sirop pentru…

- Folkistul Victor Socaciu a fost internat in spital, fiind diagnosticat cu COVID-19, a declarat, pentru Agerpres, Ducu Bertzi. The post Cantarețul Victor Socaciu, internat in spital cu Covid-19, in stare grava appeared first on Renasterea banateana .

- Nascut in Coțușca, județul Botoșani, fost profesor, primar și ambasador, a avut o indelungata activitate politica. Era internat in spital in stare grava, dupa ce a fost infectat cu covid.