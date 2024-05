Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Indonezia a avut parte de un adevarat șoc atunci cand a aflat ca soția lui cu care era casatorit de 12 zile era, de fapt, un barbat deghizat in femeie, care planuise sa stoarca cat mai mulți bani de la el iar apoi sa dispara.

- Barbat din Mogoș, REȚINUT de polițiști: Și-a amenințat soția cu moartea, dupa ce a incalcat ordinul de protecție și s-a apropiat de ea Barbat din Mogoș, REȚINUT de polițiști: Și-a amenințat soția cu moartea, dupa ce a incalcat ordinul de protecție și s-a apropiat de ea Un barbat din Mogoș a fost reținut…

- Un barbat care a condus cu permis fals a incercat sa pacaleasca autoritațile din doua state, dar s-a ales cu dosare penale Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stanca efectueaza cercetari in privinta unui barbat, cu dubla cetațenie, romana și R. Moldova, care a prezentat…

- Barbatul in varsta de 32 de ani din Vișeu de Jos care in data de 5 iunie 2023 a intrat cu autoturismul de teren intenționat in automobilul condus din sens opus de soția și fiica lui a fost condamnat in prima instanța: 10 ani de inchisoare și 4 ani interzicerea unor drepturi printre care și cea de a…

- Un barbat din Iasi a fost retinut de procurorii Serviciului Teritorial Iasi din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pentru dare de mita, ultraj refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, distrugere si amenintare, se arata intr-un comunicat de presa transmis, joi, de DNA,…

- Ramore de la iUmor i-a dat o replica neașteptata unui urmaritor, care i-a jignit soția. Fostul caștigator și-a aparat soția, iar mesajul sau a fost hilar. Totul a pornit dupa ce Remus Iosub și-a cumparat o mașina noua.

- Polițiștii și lucratorii vamali au descoperit vineri, pe Aeroportul Otopeni, in bagajul de cala al unui roman care venea din Spania 200.000 de euro, pe care acesta intenționa sa ii introduca ilegal in țara.

- Incercare tragica de evadare in Vaslui. Un barbat internat la Spitalul Județean a incercat sa fuga, dar a cazut pe geam și este in stare grava. Un barbat, de 64 de ani, internat intr-un salon destinat pacienților cu gripa și COVID-19 la Spitalul Județean Vaslui, s-a prabușit cand a incercat sa evadeze…