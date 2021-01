Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump si fosta Prima Doamna Michelle Obama sunt cel mai admirat barbat si cea mai admirata femeie din Statele Unite ale Americii in 2020, conform studiului anual realizat de Gallup, transmite marti dpa. Michelle Obama ocupa prima pozitie in acest clasament pentru…

- Un barbat de 29 de ani din Chișinau este cercetat penal pentru contrabanda cu droguri in proporții deosebit de mari, dupa ce s-a prezentat la oficiul poștal pentru a ridica un colet cu droguri, pe 25 noiembrie, iar in cele din urma a fost reținut de catre oamenii legii. Vameșii spun ca drogurile au…

- Am intrat in a patra zi de la alegerile din Statele Unite și inca nu știm care este al 46-lea președinte al Americii. In Georgia se renumara voturile, in Pennsylvania, Carolina de Nord, Nevada și Arizona inca se numara voturile.

- Un incident traumatizant a avut loc in New York, Statele Unite ale Americii. Un american a trecut prin momente groaznice dupa ce trotuarul pe care statea s-a surpat, in mijlocul a milioane de oameni. Imaginile fac inconjurul lumii. Un american a cazut intr-o groapa plina de sobolani, in New York Leonard…

- O femeie in varsta de aproximativ 30 de ani, din Texas, a murit din cauza COVID-19, in timp ce se afla la bordul unui avion in Statele Unite. Tanara zbura acasa dinspre Arizona și ar fi avut mai multe probleme de sanatate, iar dupa ce a urcat in aeronava nu a mai putut sa respire, scrie NBC News. Incidentul…

- Doi pasageri ai unei curse aeriene interne din Statele Unite ale Americii s-au luat la bataie direct in avion, dupa ce unul dintre aceștia a refuzat sa poarte masca in timpul zborului, relateaza Digi24.ro, cu referire la CBS News .