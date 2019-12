Un bancomat a fost aruncat in aer in Poiana Brasov. Politia nu stie daca au disparut si bani

Stiri pe aceeasi tema

- Un bancomat din Poiana Brasov a fost aruncat in aer, sambata noaptea, de persoane necunoscute. Politia a declansat o ancheta. Anul trecut, un incident similar s-a produs intr-un cartier al Brasovului.

- Avem informații exclusive cu privire la scandalul de vineri seara, dintr-un club din Tulcea, acolo unde Abi Talent a fost lovit cu un pahar. Surse apropiate cantarețului ne-au explicat, pas cu pas, ce s-a intamplat acolo.

- A fost gasit Ninel Peia, candidat la alegerile prezidențiale, care ieri dupa-amiaza a fost dat disparut. Surse din ancheta sustin ca barbatul era la Putna, unde se dusese "sa ia lumina", potrivit...

- Ninel Peia, candidat la alegerile prezidentiale din partea Neamului Romanescu, a disparut, la Cluj, cu trei zile inainte de scrutin, sustin surse judiciare pentru Adevarul. Peia a iesit din hotelul in care era cazat la ora 1.00 noaptea, imbracat in costum, si a plecat pe jos. Nu a mai fost vazut. Politia…