Un bancher roman pune punctul pe 'i': Efectele GDPR asupa utilizatorilor obisnuiti? Aproape nule!

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate din bancile lumii sunt prea slabite pentru a supravietui intr-un mediu in care cresterea economic incetineste, arata un sondaj realiyat de compania McKinsez & Co, scrie mediafax.ro.

- Ca sa primești niște bani de la cineva nu ai nevoie de banci. Ai la dispoziție mai multe fintechuri care te ajuta sa faci asta, explica Chris Skinner, unul dintre influencerii cei mai cunoscuți pe zona digital bankingului, evaluat de Wall Street Journal și de Thomson Reuters ca fiind printre primii…

- China a cumparat in cateva luni aur cat intreaga rezerva a Romaniei. De ce se “inarmeaza” bancile centrale cu sute de tone de metal prețios China a cumparat, din decembrie și pana in prezent, aproape 100 de tone de aur, pe masura ce tensiunile comerciale dintre cele mai mari puteri economice…

- 1. Nu-i place minciuna, prefera sa fii direct Punctul lui forte este acela de a vorbi adevarul direct, fara a-l infrumuseta, scrie mesajeinspirationale.ro. Se va astepta la aceeasi sinceritate ca raspuns. Scorpionul recunoaste cu usurinta o minciuna. 2. Este foarte sarcastic si are…

- Compania de Apa Arad a anuntat inca din anul 2018 ca Aradul va fi un santier, iar acum, incet-incet, promisiunea se adevereste. Dupa ce Calea Aurel Vlaicu a fost sparta inca din iarna trecuta pentru lucrari la reteaua de canalizare, din primavara acestui an Bulevardul Revolutiei a devenit santier.…

- Bancile sunt tot mai deschise la negocieri si la solutionarea pe cale amiabila a litigiilor cu clientii. Acest lucru a fost constatat de reprezentantii Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). „Vizibil, cuantificabil și benefic – așa descriu bancile efectul…

- In cursul dimineții de miercuri, 14.08.2019, ora 07:00, in stația FSR din orașul Rașnov, județul Brașov, s-a produs o defecțiune la doua cabluri de 20kV si s-au inceput imediat manevrele in vederea depistarii și izolarii acesteia. Au ramas nealimentați un numar de 950 de utilizatori din cartierul 1,…

- La sfarșitul anului trecut, grupul VW a anunțat ca are capacitatea și materia prima necesare pentru a produce 50 de milioane de mașini electrice, potrivit declarațiilor CEO-ului Herbert Diess. Nemții estimeaza ca planul lor ambițios va constitui o borna importanta in evoluția acestui segment de piața.…