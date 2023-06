Stiri pe aceeasi tema

- Romania a fost dominata copios de Elveția aproape tot meciul, iar salvarea a venit pe finalul partidei, atunci cand „dubla” lui Mihaila a adus un punct nesperat (2-2). La finalul duelului de la Lucerna, Gica Popescu l-a criticat dur pe selecționerul Edi Iordanescu.

- Dupa 0-0 in Kosovo și 2-2 in Elveția, naționala Romaniei va disputa in septembrie o „dubla” esențiala in lupta pentru calificarea la Euro 2024, de pe locul 2. „Tricolorii” sunt pe locul 2 in clasament, dupa 4 etape, cu 8 puncte. Romania are doua mai puțin decat liderul Elveția și unul mai mult decat…

- Echipa naționala a Romaniei a obținut un punct nesperat in Elveția in cea de a patra etapa a Grupei I din cadrul preliminariilor Campionatului European din 2024. Dupa ce mai bine de o repriza și jumatate Elveția ne a dominat clar, finalul a fost de partea noastra, iar in aceasta seara Dumnezeu a fost…

- Romania era considerata invinsa de Elveția, dupa 90 de minute de joc in preliminariile Euro 2024, dupa un joc modest al tricolorilor. Mihaila, introdus in teren in minutul 57, in locul lui Hagi, a schimbat soarta meciului cu doua goluri in minutele 89 și 90+2.

- Romania a facut 2-2 la Lucerna, deși era ingropata in minutul 89. Dubla lui Mihaila nascuta din nimic poate transforma viitorul acestei naționale care a fost fricoasa, dar care n-a murit cand au vrut ziariștii Ce urmeaza este cronica scrisa de reporterul Gazetei și incheiata in minutul 85. Doar ca fotbalul…

- FOTO: Romania, remiza uluitoare in Elveția, in preliminarile Euro 2024, Mihaila a salvat un punct! Nicolae Stanciu, la al 60-lea meci in „tricolor” Reprezentativa Romaniei a reușit o remiza miraculoasa in campania de calificare catre Euro 2024, 2-2 (0-2), la Lucerna, cu Elveția, intr-un final de infarct.…

- Edi Iordanescu face eforturi pentru a pregati cat mai bine duelurile cu Kosovo și Elveția din preliminariile Euro 2024, iar duminica dimineața, naționala Romaniei a jucat un amical cu o echipa din Liga 2. „Tricolorii” au avut parte de un test surpriza și s-au duelat cu Arsenal Tunari.Vineri, 16 iunie,…

- Ionuț Radu (26 de ani) și Vlad Chiricheș (33 de ani) ar putea rata meciurile Romaniei cu Kosovo și Elveția, din cadrul preliminariilor Euro 2024, din cauza accidentarilor suferite in ultima etapa din Ligue 1 și Serie A. Romania are programata o „dubla” extrem de dificila in preliminariile Euro 2024,…