- Jandarmii din Caraș-Severin au prins un șarpe de aproximativ un metru și jumatate ascuns intr-o mașina. In urma unui apel prin sistemul unic de urgența 112, jandarmii au intervenit pentru a extrage, in siguranța, reptila, care a fost vazuta de proprietarul autoturismul sub capota.La sosirea echipajului,…

- REȘIȚA – Dupa ce a fost vazuta de proprietarul autoturismului, reptila s-a ascuns in puntea acestuia, fiind necesara intervenția jandarmilor care au eliberat ulterior reptila in mediul sau natural. Totul s-a intamplat in municipiul Reșița, pe strada Minda! „In urma unui apel prin sistemul unic de urgența…

- O autospeciala de Poliție din județul Caraș-Severin a fost distrusa cu ciocanul de un barbat suparat pe oamenii legii. Individul a profitat ca la postul de poliție nu era nimeni, așa ca a luat ciocanul și și-a varsat nervii pe mașina. “Nu suport poliția!”, a spus la audieri barbatul. Pentru fapta sa,…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident in Viișoara, pe DN17. O familie din Dej venita in vizita la rudele din Bistrița s-a trezit cu mașina praf, dupa ce un bistrițean nu a pastrat distanța de siguranța și n-a mai putut opri la semafor. Accidentul a avut loc in Viișoara, pe DN17. Potrivit martorilor…

- In aceasta dimineața, un barbat de 65 de ani a fost gasit de jandarmii care efectuau controlul de securitate de la intrarea in Judecatoria Buhuși cu un cutit de dimensiuni generoase asupra sa. In momentul solicitarii accesului in instituție, jandarmii l-au intrebat daca are asupra sa obiecte interzise,…

- Jandarmii montani din Arieșeni au intervenit in urma unui apel la 112 pentru a scoate un autoturism blocat in zapada. Trei turisti din judetul Arad, cazati in zona, se aventurasera cu un BMW neechipat corespunzator la conditiile de munte iarna. Incidentul a avut loc pe Valea Cobleș, din localitatea…