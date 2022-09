Stiri pe aceeasi tema

- Joi dimineața, polițiști de la Postul de Poliție Transporturi Feroviare Reșița au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca la bariera de la intersecția cu strada Aleea Gogului, din Reșița, un barbat s-ar fi aruncat in fața trenului. La fața locului, km feroviar 37+300 m, a fost gasita o persoana…

- NEGLIJENȚA… Un copil din Vaslui a fugit de la gradinița, fara ca educatoarele sa-și dea seama. Acesta a mers minute bune pe jos pana a ajuns in zona Garii, la locul de munca al mamei. Prezența micuțului, neinsoțit de vreun adult, pe strazile Vasluiului, nu a atras atenția niciunui trecator. Incidentul…

- Un șarpe de aproape un metru a aparut intr-o locuința din Reșița. Jandarmii au prins reptila pe o etajera, in baie. Marți, un reșițean a cerut sprijin prin 112, sesizand ca in locuința sa a patruns un șarpe de aproximativ 70 de centimetri. In aproximativ 10 minute, patrula de jandarmi a ajuns la fața…

- Saptamana a inceput cu o tragedie la Timișoara – un batran s-a sinucis, in aceasta dimineața. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 6,00, pe bulevardul Dragalina. Un barbat in varsta de 87 ani s-a aruncat in gol de la etajul 8, din apartamentul in care locuia impreuna cu soția sa, in varsta de 89…

- Drama in Timiș. Polițiștii au anunțat ca astazi, puțin dupa miezul nopții, un barbat in varsta de 58 de ani, care lucra ca paznic de vanatoare, a fost gasit decedat in automobilul personal, intr-o padure de langa orașul Buziaș. Conform IPJ Timiș, acesta s-ar fi sinucis cu arma de vanatoare, pe care…

- Tragedie in zona Driglovaț din Reșița. Un barbat a fost gasit mort de pompierii care au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație care s-a extins la o casa. Trei autospeciale de pompieri s-au deplasat la fața locului dupa ce un apel la 112 a anunțat incendiul de vegetație. In timpul intervenției,…