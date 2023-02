Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de supraveghere aeriana al Forțelor Aeriene Romane a detectat marți, 14 februarie, o ținta aeriana de dimensiuni mici in sud-estul Romaniei. Doua aeronave MiG s-au deplasat la fața locului, insa prezența nu a fost confirmata.

