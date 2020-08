Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit si cel puțin alte doua au fost grav ranite dupa prabusirea unui balon cu aer cald, duminica, in Germania, relateaza Agerpres.Polițiștiispun ca balonul a fost prins intr-o rafala de vant in timpul unui zbor inapropiere de Koblenz, in vestul Germaniei.Patru dincele șapte persoane au…

- Un avion cu 191 de pasageri la bord s a prabusit Aeronava venea de la Dubai si a aterizat la Calicut.Cel putin doi oameni au murit si 35 sunt raniti dupa ce un avion al Air India care transporta 191 de pasageri a parasit pista la aterizarea pe un aeroport din Calicut, in vestul Indiei, a declarat un…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit sambata pe o cladire rezidentiala din orasul Wesel din landul Renania de Nord Westfalia, in nord-vestul Germaniei, ucigand trei persoane si ranind un copil, a declarat un purtator de cuvant al politiei, informeaza dpa si Reuters.

- Cel putin doua persoane au murit, iar altele au fost ranite dupa ce mai multe stanci s-au prabusit miercuri pe un traseu turistic montan din Austria, informeaza postul austriac ORF, anunța MEDIAFAX.Mai multe stanci s-au prabusit in zona turistica Barenschutzklamm, situata in Alpii austrieci,…