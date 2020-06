Un băimărean și-a câștigat în instanță ieșirea din carantinta instituționalizată Intr-un proces care a durat doua zile și s-a desfașurat on-line, judecatoria Baia Mare a dispus, joi, eliberarea de indata a unui barbat care fusese plasat in carantina institutionalizata din cauza Covid-19, scrie Lumea Justiției. Nu sunt clare argumentele care i-au dat caștig baimareanului in procedura ordonanței președințiale, dechisa pe secția Civila a instanței, dar […] The post Un baimarean și-a caștigat in instanța ieșirea din carantinta instituționalizata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

