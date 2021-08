Stiri pe aceeasi tema

- RESITA – Totul s-a intamplat in Resita, in plin centrul municipiului, unde un tanar de 19 ani ar fi vrut sa-si insuseasca un taximetru, de sub ochii taximetristului, blocat in afara vehiculului. Oamenii legii au fost chemati de taximetrist sa intervina dupa ce tanarul care a incercat sa-i fure masina…

- Polițiștii din Ialomița au desfașurat o ampla acțiune de prevenire a accidentelor rutiere, pe toate drumurile publice din județ. Oamenii legii i-au tras pe dreapta in special pe șoferii certați cu viteza. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale, iar unii conducatori auto au ramas pietoni. Poliția…

- Narcis Bobina susține ca a fost la finalul saptamanii trecute intr-un club din Țicleni, unde a consumat o bere și o pizza, alaturi de un prieten. A folosit un card sa achite consumația, insa ar fi fost refuzat și i s-a solicitat sa achite numerar. De aici a inceput scandalul. A fost dat afara din local,…

- Oamenii legii urmeaza sa identifice toți tinerii care s-au luat la pumni noaptea trecuta in jurul orei 23:20, in sectorul Botanica al capitalei. Potrivit ofițerei de presa, Natalia Stati, poliția a reacționat imediat la solicitare și s-a deplasat la fața locului, insa nu au depistat careva persoane,…

- Barbatul care a lovit cu o crosa de golf o mașina din Capitala a fost prins de oamenii legii. Polițiștii s-au sesizat dupa ce imaginile au aparut in spațiul public și asta pentru ca incidentul nu a fost raportat de victima. Acum, poliția o cauta și pe iubita agresorului, asta pentru ca și femeia…

- Eveniment 32 de șoferi au ramas pietoni, la sfarșit de saptamana. Oamenii legii au retras și 10 certificate de inmatriculare iunie 7, 2021 13:12 Polițiștii teleormaneni au intervenit la aproximativ 290 de evenimente, in perioada 4 – 6 iunie, dintre acestea nu mai puțin de 270 fiind sesizate pe numarul…

- Oamenii legii au fost in vizita ieri și la oficiile teritoriale ale PSRM. Despre asta anunța reprezentanții partidului, precizand ca „polițiștii au fost amabili”, iar vizita a fost una de control.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche, impreuna cu inspectorii din cadrul ANAF Directia Regionala Constanta au descoperit un automarfar incarcat cu pungi biodegradabile in valoare totala de peste 213.000 lei, despre care exista suspiciunea de evaziune fiscala.In…