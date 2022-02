Stiri pe aceeasi tema

- Azi-noapte, polițiștii baimareni au intocmit doua dosare penale privind comiterea infracțiunii de conducerea sub infleunța alcoolului, fapta prevazuta și pedepsita de art. 336 din Codul Penal. In fapt, unul dintre conducatorii auto a fost interceptat de polițiști in urma unui apel 112 prin care s-a…

- Azi-noapte, la ora 00.00, polițiștii din Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe bulevardul Republicii din municipiu. La fața locului, polițiștii au identificat un autoturism care prezenta avarii in urma intrarii in coliziune cu un perete al unei florarii. La volan a fost identificat…

- Azi-noapte, polițiștii Serviciului Rutier Maramureș au intervenit la un eveniment rutier produs pe D.N. 18B. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca o femeie de 44 de ani din Baia Mare, aflata la volanul unui autoturism condus dinspre municipiul Baia Mare inspre Targu Lapuș, a parasit…

- Polițiștii baimareni au dispus masura reținerii pentru 24 de ore a unui barbat de 30 de ani din Baia Mare. In fapt, la data de 05 decembrie, la ora 17.21, in timp ce polițiștii se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Victoriei din municipiu, au procedat la oprirea unui autoturism…

- Politistii constanteni au identificat un barbat, in varsta de 53 de ani, care a fost implicat intr un accident rutier in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice, avand o valoare de 1,12 mg l alcool pur in aerul expirat.De asemenea, acesta nu avea permis de conducere pentru nicio categorie…

- Azi-noapte, in jurul orei 23.00, polițiștii din Baia Mare au oprit in trafic pe bulevardul București un autoturism condus de un barbat de 54 de ani din municipiu. Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,01 mg/l alcool pur in aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital…

- Sambata seara, 13 noiembrie, in jurul orei 19.00, polițiștii din Ulmeni au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca in localitatea Buzești a avut loc un accident rutier. ”La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de catre o femeie de 54 de ani din Buzești,…