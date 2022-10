Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 14 septembrie, la ora 16.44, polițiștii din Sighetu Marmației au intervenit la un accident rutier soldat cu o victima, produs pe strada Dragoș Voda la intersecție cu strada Muncitorilor. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, in timp ce un barbat de 61 de ani din Vișeu de Jos…

- Marți seara, 6 septembrie, la ora 20.50, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare, au intervenit la un accident rutier produs pe strada Republicii din Satu Nou de Jos. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, un autoturism condus de catre un baimarean de 52 de ani, nu a pastrat distanța fața…

- Luni, 29 august, la ora 15.18, polițiștii din Sighetu Marmației au intervenit la un accident rutier produs pe strada Lazu Baciului din municipiu. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un tanar de 21 de ani din Vadu Izei, aflat la volanul unui autoturism pe strada Lazu Baciului, condus din…

- Un barbat a fost ranit grav in timp ce traversa prin loc nepermis bulevardul Tudor Vladimirescu din municipiul Ramnicu Valcea. Din primele verificari efectuate se pare ca un barbat, de 37 de ani, din Budești, in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Tudor Vladimirescu a accidentat un alt barbat…

- Un sofer a accidentat, marti seara, doua adolescente care traversau strada in municipiul Braila, iar o fata de 17 ani a murit la spital. "In aceasta seara, in jurul orei 20:30, politistii au fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca pe raza municipiului ar fi avut loc un accident rutier. Politistii…

- Joi, la ora 11.49, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca un autoturism a fost condus pe contrasens pe strada 1 Mai din municipiu, iar conducatorul auto este posibil sa fie sub influența bauturilor alcoolice. La scurt timp, o patrula din cadrul Poliției Locale Baia Mare a fost oprita de…

- Luni, 25 iulie, la ora 17.48, polițiștii din Tauții Magherauș au fost sesizați cu privire la faptul ca in localitatea Ilba pe strada Aleea Școlii s-a produs un accident rutier cu victima. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat in fața unui imobil un autoturism și pe conducatorul acestuia,…

- La data de 18 iulie 2022, in jurul orei 15,00, un tanar de 19 ani, din comuna Unirea, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism pe strada Mihai Eminescu din Ocna Mureș, a efectuat o manevra de mers inapoi, imprejurare in care a acroșat o femeie de 50 de ani, din Ocna Mureș, care se afla pe carosabil,…