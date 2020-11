Un băimărean de 31 de ani a fost reţinut după ce a fost prins în flagrant de un cetăţean vigilent Un baimarean de 31 de ani a fost retinut ieri de politisti pentru 24 de ore si urmeaza a fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva pentru savarsirea infractiunii de furt. Ieri, la ora 14.15 politistii baimareni au fost sesizati despre faptul ca un barbat a incercat sa sutraga bani din casa de marcat a unui magazin alimentar situat pe strada Munteniei din municipiu, insa a fost prins de catre un client al magazinului. Echipajul de siguranța publica care s-a deplasat la fata locului a stabilit identitatea barbatului si faptul ca acesta a profitat de neatenția agentului comercial… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

