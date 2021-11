Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ISU Maramureș, pe str. Petofi Sandor din Baia Mare, in zona Valea Usturoiului este o persoana cazuta. Potrivit primelor informații, este vorba despre un barbat de 61 de ani. Azi dupa-amiaza a plecat la padure la lucru la lemne si posibil ca a alunecat pe teren accidentat si a cazut in vale,…

- Sunt momente extrem de grele pentru tatal biologic al Antoniei, fetița ucisa și incendiata in Arad de concubinul mamei. Daniel Oancea a venit intr-un suflet din Olanda pentru a-și vedea fetița pentru ultima data, iar el nu vrea sa o ingroape in orașul unde a pierit micuța.

- Barbatul de 78 de ani care a fost declarat mort, deși era internat la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Craiova, a murit sambata, 18 septembrie, a informat ObservatorNews.Batranul a fost internat de trei ori in ultima luna la Spitalul Judetean din Craiova, dupa ce, in urma unei crize…

- Un barbat de 93 de ani, din comuna Buhoci, județul Bacau, a revenit acasa, dupa 30 de ani in care a fost dat disparut.Vasile Gorgos a fost negustor de vite și obișnuia sa plece frecvent de acasa. Lipsea cu zilele dar de fiecare data se intorcea acasa. Ultima data a plecat in 1991 și de atunci nu a mai…

- Oradea, 18.08.2021COMUNICAT DE PRESAPompierii salvatori bihoreni plecati in misiune in Grecia s au intors acasa Cei doi pompieri militari bihoreni, care au participat, alaturi de ceilalti 106 pompieri salvatori romani, la dificilele misiuni de stingere a incendiilor din Grecia si de protejare a comunitatilor…

- TRAGEDIE in Apuseni: Un tanar de 20 de ani a DECEDAT dupa de ar fi cazut pe un circular de taiat lemne TRAGEDIE in Apuseni: Un tanar de 20 de ani a DECEDAT dupa de ar fi cazut pe un circular de taiat lemne Un incident teribil s-a petrecut in dimineața zilei de marți, 17 august, in comuna Ciuruleasa,…

