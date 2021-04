Stiri pe aceeasi tema

- Trei pasageri au murit duminica dupa-amiaza intr-un accident rutier produs pe DN1, intre Cristian si Hula Sacelului. Singurul supraviețuitor este o femeie insarcinata in 30 de saptamani. Gravida a suferit o fractura de femur și a fost dusa la Spitalul din Sibiu, pentru investigații și tratament.…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 10:30, in afara localitatii Bobalna. Din primele informații, conducatorii unor autoturisme, un tanar de 19 ani, din comuna Cornesti si un barbat de 66 de ani, din municipiul Dej, care se deplasau pe DJ 108 P, din directii opuse,…

- Sfarsit tragic pentru un tanar de 22 de ani. Acesta a murit dupa ce a facut accident cu masina furata. Soferita jefuita este inca in stare de soc si povesteste ca tanarul a amenintat-o cu cutitul, apoi a pus-o sa-l strige pe Iisus. Accident mortal cu masina furata. Tragedia a avut loc, marti noapte,…

- Un barbat de 22 de ani este cercetat de politisti dupa ce, fiind implicat intr-un accident in sectorul 6 din Bucuresti, s-a stabilit ca ar fi sustras masina pe care o conducea la momentul producerii evenimentului dupa ce ar fi amenintat o alta persoana cu un cutit. Potrivit Politiei Capitalei, vineri…

- Marți la ora 17.27 polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați despre faptul ca, pe DN1C strada N. Balcescu din oraș, a avut loc un accident de circulație. ”Din primele cercetari efectuate s-a stabilit ca a avut loc o coliziune intre doua autoturisme care circulau din sens opus pe ruta Baia Mare –…

- In seara de 22 ianuarie, in localitatea dambovițeana Valea Mare, o tanara de doar 26 de ani a produs un Post-ul Valea Mare: Accident rutier tragic provocat de o tanara de 26 de ani apare prima data in Gazeta Dambovitei .