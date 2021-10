Stiri pe aceeasi tema

- Un baiețel de doi ani din Florida și-a impușcat mama, in timp ce aceasta se afla conectata pe Zoom și participa la o intalnire cu colegii de serviciu. Femeia nu a putut fi salvata, iar tatal copilului, acuzat ca a lasat arma la indemana celui mic, a fost arestat.

- Un cetațean irakian diagnosticat cu Covid-19 a fugit din Spitalul Municipal Timisoara – Clinica dedicata COVID-19. Poliția a facut publice joi semnalmentele, la trei zile de la plecarea acestuia din unitatea medicala. Politistii au deschis dosar penal pe numele barbatului de 40 de ani, pentru zadarnicirea…

- In cel mai recent interviu acordat, fostul președinte american Donald Trump a declarat ca este decis sa revina la Casa Alba, astfel ca va candida la alegerile din 2024. „Doar diagnosticul unui doctor” ar putea opri candidatura lui Donald Trump, al 45-lea presedinte al Americii, pentru alegerile prezidentiale…

- Caz terifiant. Un copil si-a impuscat mortal mama. Tanara de 21 ani, ucisa in timpul unui apel pe Zoom ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 O tanara de doar 21 de ani a fost impuscata mortal de propriul copil, in timp ce discuta cu colegii de serviciu…

- O femeie din Florida a fost impușcata mortal de copilul ei, in timp ce se afla intr-o ședința de lucru pe aplicația Zoom, relateaza poliția locala, conform CNN . Shamaya Lynn, in varsta de 21 de ani, se afla miercuri in ședința, cand a fost impușcata, a anunțat poliția din Altamonte Springs. Participanții…

- Tulpina Delta a coronavirusului a generat o noua creștere a numarului de cazuri de infectari cu Covid-19. Din aceasta cauza, in SUA a crescut numarul cazurilor de de copii spitalizați și diagnosticați cu Covid-19. Varianta Delta iși face simțita prezența puternic in Statele Unite, acolo unde numarul…

- Potrivit unui comunicat transmis sambata, in baza unor informatii de la autoritatile ucrainene, politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Dorohoi, impreuna cu colegi de la Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Botosani, au identificat, au identificat in zona localitatii de Oroftiana,…