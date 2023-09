Stiri pe aceeasi tema

- Inca un eveniment neplacut a avut loc in Grecia, in ceea ce privește un turist roman. Șoferul roman s-a comportat exact ca acasa, astfel ca a fost taxat pe loc. Un roman a fost umilit in vacanța din Grecia, dupa ce și-a parcat mașina intr-o zona interzisa: ”Intram ca la noi acasa”. Roman umilit in […]…

- Tanara de 19 ani, care locuia la Centrul de Plasament pentru Copii cu Nevoi Speciale Bradet, a ajuns la un spital din Brașov in urma cu doua zile cu arsuri grave pe fața, gat și spate, a anunțat ministrul Familiei, Natalia Intotero, duminica seara, intr-o postare pe Facebook.„M-am autosezizat la aflarea…

- Pachetul de masuri pregatit de Coalitia de guvernare pentru reducerea cheltuielilor publice vizeaza, printre altele diminuarea numarului de secretari de stat si altor functii de demnitate publica, a numarului de posturi vacante in sectorul public, reducerea cu 30% a „sefimii”, plafon pentru acordarea…

- David Popovici (18 ani) s-a calificat cu cel mai bun timp in finala probei de 200 de metri liber de la Campionatele Mondiale de natație gazduite de Fukuoka. Specialiștii vorbesc din nou la superlativ despre sportivul roman. ...

- Deși riscul de a contracta boli din nisip sau din apa marii este relativ mic, este important sa aflam care sunt potențialele riscuri și sa luam masuri de precauție pentru a ne proteja.Exista o serie de boli care pot fi asociate cu nisipul de pe plaja. De exemplu, nisipul poate fi contaminat cu bacterii…

- Scene incredibile intr-un avion plin cu romani care mergeau in vacanta in Sardinia. Aeronava a aterizat de urgenta la Roma. Pilotii au anuntat pasagerii ca s-ar fi stricat GPS-ul. Este al treilea incident al companiei in ultimele trei zile. Aeronava era programata sa decoleze la ora 11.30 de pe aeroportul…

- Gheorghe Buzura este șoferul roman de camion care a murit luni dimineața in terifiantul accident rutier din Laces, regiunea Trentino-Alto Adige. Barbatul, in varsta de 51 de ani, locuia de peste treizeci de ani in Trentino. In urma lui, ramane un baiețel

- Sfarsit dramatic pentru un copil de trei ani. A murit sub ochii mamei si ai fratilor sai, dupa ce a cazut de pe o punte de lemn intr-un rau. Incidentul a avut loc in localitatea Putna. Pana la sosirea ajutoarelor, localnicii au reusit sa-l scoata, dupa ce l-au gasit la aproximativ 1,5 km distanța de…