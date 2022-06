Stiri pe aceeasi tema

- Copiii din Ucraina nu sarbatoresc ziua de 1 iunie. Razboiul le-a rapit aceasta bucurie. Intr-un interviu acordat jurnaliștilor din Kiev, Olena Zelenski, soția președintelui ucrainean, spune ca invazia și armele sunt singurele subiecte despre care vorbesc propriii ei copii.

- Razboiul inceput de Rusia in Ucraina a forțat milioane de ucraineni sa iși paraseasca casele și sa fuga in alte țari mai sigure. Cei care nu au putut pleca in primele momente au trebuit sa gaseasca ascunzatori cat mai ferite de bombardamente. Pentru aceșt

- Razboiul din Ucraina a intrat in cea de-a 62 zi iar rușii spun ca nu e momentul pentru o incetare a focului. Podul Zatoka din Odesa a fost aruncat in aer, spune purtatorul de cuvant al Administrației Militare Regionale Odesa, Serhii Bratchuk

- Mulți soldați din armata lui Vladimir Putin sfarșesc tragic in razboiul din Ucraina. Parinții care iși pierd copiii in razboiul din Ucraina primesc ceapa, o sticla de ulei, cartofi și orez, in semn de recunoștința. De cine au fost oferite alimentele, dar și banii. Cat de mult ii pasa președintelui rus…

- Razboiul din Ucraina, in ciuda tuturor intalnirilor și negocierilor dintre parți, continua. Și, in cinci saptamani de bombardamente, au murit oameni. Și dintr-o parte și din cealalta. In plus, in localitațile bombardate ale Ucrainei – Mariupol deținand, in acest sens, supremația – au murit și civili.…

- Razboi in Ucraina, ziua 36. Volodimir Zelenski a vorbit in fata Parlamentului Australiei. Presedintele ucrainean a multumit pentru ajutorul primit si a atras atentia asupra terorii pe care Vladimir Putin o aduce asupra tarii sale. In orase precum Mariupol

- Orașul-port din sudul Ucrainei, Mariupol, este sub bombardament din primele zile ale invaziei Rusiei in Ucraina. Aproape 5.000 de oameni și-au pierdut viața, iar cladirile orașului sunt la pamant, potrivit primarului. El spune ca 290.000 de oameni au parasit orașul pana pe 27 martie, dar alți 160.000…

- Dmitro si Tania Svet au petrecut primele 23 de zile ale razboiului din Ucraina ascunsi in pivnita lor, in Mariupol, impreuna cu fiica lor de 7 ani, Vlada, si cu parintii lor. Cei doi si copilul lor au reusit sa fuga din orasul asediat de rusi, insa parintii au ramas acolo, relateaza cnn.com.