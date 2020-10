Stiri pe aceeasi tema

- In luna noiembrie, o vom vedea pe Delia intr-o ipostaza absolut inedita – cea de personaj de desene animate! Ea și-a imprumutat vocea personajului Vacuța Dramatica, in desenul animat „Aventurile Fraților Urși: Filmul”. „Aventurile Fraților Urși” („We Bare Bears”) este un serial american de desene animate…

- Inca din 2014, ea „manipuleaza si alineneaza" copiii, ceea ce i-a provocat tatalui suferinta fizica si sufleteasca, se arata in decizia instantei. De altfel, de fiecare data cand a avut ocazia, femeia facea diverse scene si mereu aducea copiii foarte tarziu la intalnirile cu tatal. Ba chiar spunea…

- Sambata, 15 august, in ziua in care este celebrata Sfanta Maria, Laura Cosoi (38 de ani) a adus pe lume al doilea copil, tot o fiica, Vera. Actrița mai este mama unei fiice in varsta de 2 ani, Rita. Din luna august a anului 2015, Laura este casatorita cu omul de afaceri Cosmin Curticapean. Laura Cosoi…

- Fosta jucatoare de tenis Anna Kournikova (39 de ani) și artisul Enrique Iglesias (44 de ani) au devenit parinți pentru a treia oara in data de 30 ianuarie a anului acesta. Sportiva a adus pe lume o fiica, Mary, pe care solistul a admis ca o vor striga și Masha, varianta ruseasca a numelui Mary. Perechea…

- In urma cu o saptamana, fostul internațional Gica Popescu (52 de ani), actual președinte al clubului FC Viitorul a fost confirmat pozitiv cu infectare cu noul coronavirus . Oificialul celor de la FC Viitorul continua sa ramana internat in spitalul „Matei Balș”, din București , dupa ce, din cauza infecției…