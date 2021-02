Stiri pe aceeasi tema

- In 4 martie, Matteo Mancini va implini un anișor. Din pacate, va fi o aniversare trista pentru micuț și familia lui deoarece a fost diagnosticat la scurt timp dupa naștere cu afecțiuni foarte grave: sindrom West (o forma grava de epilepsie), Nigstamus (tulburare oculara) și hidrocefalie. Acum, parinții…

- Dat in urmarire naționala de Poliția Romana , dupa ce nu a fost gasit la domiciliul sau din Zimmnicea, Teleorman, Ioan Niculae, 66 de ani, a declarat, la Antena 3 , ca se afla in Italia, la tratament, dar iși cauta zbor pentru a sosi vineri in Romania. „Sunt in Italia, internat. Trebuia sa ma externez…

- Un fost pompier din Timiș, pensionat de cațiva ani, a devenit erou pentru o vecina care, din neatenție, și-a dat foc la haine. Totul s-a petrecut marți seara. „Am ajuns acasa și ma descalțam cand, dintr-o data, aud in spatele meu un strigat disperat «Ajutor! Salvați-ma, salvați-ma! Iau foc…Nu vreau…

- Un baietel in varsta de 9 ani, elev in clasa a II-a la Scoala Sf. Vineri din Ploiesti, a suferit un stop cardio respirator in timpul orelor. Copilul ar fi lesinat in clasa, iar la sosirea echipajelor medicale, baiatul ar fi fost gasit in stop cardio respirator. Comunicatul IJP PRAHOVA: La data de 16…

- CHIȘINAU 2 ian - Sputnik. La sfarșitul lunii decembrie, Guvernul Chicu a decis ca indemnizația unica la naștere copilului va crește cu 1160 de lei, astfel a ajuns la 9 459 de lei. Pana acum, acest ajutor unic constituia 8 299 de lei. © Sputnik / Владимир Трефилов2021: Ajutor mai mare pentru…

- 58.000 de IMM -uri ar urma sa beneficieze de schema de ajutor prin IMM Invest, conform Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii, potrivit Mediafax. Comisia Europeana a autorizat in data de 18 decembrie 2020 modificarea schemei de ajutor de stat care…

- O casa prin ale carei geamuri șuiera vantul va fi renovata de voluntarii Acasa in Banat, in prag de Moș Nicolae. Puteți ajuta la renovarea ei oferindu-va voluntar, donand materiale sau bani. Cerasela este o mama care iși crește singura cu doi copii, iar voluntarii au in plan ca in 5 decembrie sa repare…

- Un nou ajutor social, care se acorda persoanelor in varsta, cu venituri foarte mici, se acorda in baza unei Ordonanțe guvernamentale intrata in vigoare recent - tichete pentru masa calda."Conform OUG 115/2020, beneficiarii acestui ajutor social sunt persoane in varsta de peste 75 de ani care ...