Un băieţel din Ucraina plânge şi trage după el o jucărie de pluş, în timp ce trece singur graniţa spre Polonia Au fost foarte multe imagini cu impact emotional din Ucraina, dupa ce Rusia a invadat si atacat tara, insa in ultimele zile a devenit viral un videoclip coplesitor privind exodul ucrainenilor. Un baietel care plange a fost surprins in Medyka, Polonia, venind din Ucraina. Un baietel care plange a fost filmat trecand granita dinspre Ucraina spre Polonia, la Medyka, sambata. Cu pasul apasat si carand o jucarie de plus intr-o punga transparenta de plastic, baiatul traverseaza singur granita si plange in timp ce trece pe langa camera care filma refugiatii din Ucraina. Chiar daca baiatul trece singur… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

