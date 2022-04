Stiri pe aceeasi tema

- 55 de militari albanezi vor fi trimiși in Bulgaria, a anunțat presedintele Bulgariei, Rumen Radev. Detașamentul albanez va face parte dintr-un batalion multinațional al NATO. „Salut decizia Albaniei de a participa, cu un pluton de militari, la acest grup de lupta multinational”, a declarat președintele…

- Rai News subliniaza rolul jucat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski in intreținerea unei atitudini pozitive și nu numai. „Fara strategia lui mediatica, acum situația ar fi putut fi mult mai rea in Ucraina. Zelenski s-a transformat literalmente in fața ochilor noștri, intr-o lume a carei realitate…

- Negocierile ruso-ucrainene continua online joi, la trei saptamani de la lansarea atacului Rusiei asupra Ucrainei, a anuntat Kremlinul, care a calificat insa drept in general ”incorecte” informatiile despre un plan de pace publicate in ziua precedenta de Financial Times, relateaza agentiile DPA si EFE.…

- Deși negocierile dintre cele doua țari au intrat intr-o pauza tehnica pana marți, președintele Volodimir Zelenski atrage atenția tuturor ucrainenilor ca situația din țara este tot mai dificila. ”Trebuie sa ne tinem binem si sa ne batem pentru a ajunge la o pace pe care ucrainenii o merita, o pace cinstita,…

- Soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Olena, a publicat fotografiile unor copii uciși in Ucraina de militarii ruși și a cerut presei sa „spuna adevarul teribil” ca trupele lui Putin ucid copii „conștient și cinic”. Imaginile și apelul Olenei Zelenska au fost postate pe conturile oficiale…

- Actorul american, Sean Penn, care realizeaza un documentar despre razboiul din Ucraina, a publicat un mesaj pe Twitter in care comenteaza dificultatile pe care le-a intalnit deplasandu-se in zona de conflict. La 25 februarie, presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, anunta prin intermediul contului…

- Volodimir Zelenski mulțumește Romaniei pentru sprijinul militar, dar și pentru susținerea aderarii la Uniunea Europeana, intr-un mesaj ce a fost postat pe contul de Twitter și pe cel de Instagram.