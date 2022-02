Caz șocant in Arad! Un baiețel in varsta de numai cinci ani s-a stins din viața, din nefericire. Copilul a luptat pana in ultima clipa cu o boala nemiloasa, insa, din nefericire, se pare ca boala a caștigat lupta. Parinții lui David Alexandru sunt in continuare in stare de șoc și nu le vine sa creada ca fiul lor nu mai este printre noi.