- Tragedie in Brașov, in localitatea Harman, unde un copil de 3 ani a murit dupa ce tatal lui l-a calcat cu mașina in curtea casei. Nenorocirea a avut loc in aceasta dimineața. Alarma la 112 a fost data in jurul orei 10.50. „La data de 18 iulie 2021, in jurul orei 10.50, dispeceratul Inspectoratului de…

- O butelie dintr-o mașina a explodat in București, langa o benzinarie, pe strada Brașov din Sectorul 6 al Capitalei. Din primele informații, sunt doua victime, una dintre ele fiind declarata decedata.Potrivit ISU București, in autoturism se aflau doi tineri, in varsta de 26 și 27 de ani.Un alt tanar,…

- O mașina a explodat, in timp ce se afla intr-o benzinarie din Capitala. La momentul accidentului, in autoturism se afla doua persoane. La fața locului s-au deplasat ambulanțele, dar și un echipaj anti-tero care face verificari. Explozia s-a produs la o butelie, aflata intr-un autoturism care staționa,…

- Un batran de 74 de ani din Arges a murit dintr-un gest inexplicabil.Deși nu avea permis de conducere, acesta a furat o masina și a intrat cu ea violent in spatele altui autoturism. Impactul a fost fatal. Accidentul a avut loc pe drumul dintre Pitești și Brașov, in localitatea Mihaești din judetul Argeș.…

- Astazi a murit din pacate și cea de-a treia fetița din Brașov care a fost spalata pe cap de mama ei cu o substanța toxica foarte periculoasa. Drama familiei continua, asta dupa ce și bunica micuțelor a ajuns la spital.

- Cinci oameni si-au pierdut viata intr-un grav accident rutier care a avut loc, marti dimineata, pe DN 1, la Nistoresti, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova, citat de Agerpres . Conform sursei citate, in eveniment au fost implicate doua autoturisme, in care se aflau sapte persoane.…

- Doi oameni au murit și doi au fost raniți grav, vineri, pe DN 1, in zona localitații Baicoi, din Prahova, dupa ce mașina in care se aflau a lovit un stalp de electricitate. Potrivit Poliției Prahova, accidentul de pe DN 1, din zona Baicoi , s-a produs pe sensul de mers Brașov catre Ploiești.…

- Un accident grav s-a produs duminica pe o șosea din județul Prahova. O persoana a murit, iar alte trei sunt in stare grava dupa ce mașina in care se aflau s-a lovit violent de un copac. Potrivit ISU Prahova, accidentul a avut loc in apropierea localitații Teișani. O mașina care circula pe…