- Un copil de trei ani, din județul Brașov, a murit din cauza infectarii cu noul coronavirus. Baiețelul avea mai multe boli asociate, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Alte 113 persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul total al deceselor in Romania ajungand la 8.

- Aproape 7.100 de cazuri noi de coronavirus au fost raportate in Romania in aceasta dupa-amiaza, bilanțul total al infecțiilor ajungand la 360.281, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Au fost inregistrate și 113 decese Covid-19 in ultimele 24 de ore, inclusiv un baiețel de…

- Coronavirus in Romania, 11 noiembrie 2020. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ultimul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Astfel, in ultimele 24 de ore a fost inregistrat un nou record in ceea ce privește pacienții care au murit din cauza COVID-19. "Pana astazi, 11 noiembrie, pe teritoriul…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ultimul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Astfel, in ultimele 24 de ore a fost inregistrat un nou record in ceea ce privește pacienții care au murit din cauza COVID-19. „Pana astazi, 11 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 324.094…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat numarul cadrelor medicale care au murit dupa ce s-au infectat cu Covid-19. 33 de oameni și-au pierdut viața incercand sa salveze alți pacienți, in spitalele din Romania.

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat miercuri, 2 septembrie 2020, ultimul bilanț al pandemiei COVID-19 in Romania. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.298 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind…

- Persoana de 18 ani al carei deces a fost consemnat luni in raportul zilnic privind situatia imbolnavirilor cu noul coronavirus transmis de Grupul de Comunicare Strategica este un tanar din Galati, el fiind cel mai tanar pacient rapus de COVID-19 in Romania.Citește și: Variante de Guvern post-moțiune…