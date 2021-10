Stiri pe aceeasi tema

- Zi grea pentru elevii si profesorii de la Liceul de Arte „Marin Sorescu” din Craiova. Unul dintre elevii de a X-a de la clasa de arte plastice a murit. Potrivit cadrelor didactice, elevul nu mai frecventase scoala de doua saptamani, dar se stia ca este racit. Vestea ca a fost confirmat cu Covid-19 si…

- O discuție despre situația școlilor in pandemie a luat o cu totul alta turnura in emisiunea Digi 24, moderata de Cosmin Prelipceanu, in care era invitat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. In momentul in care ministrul vorbea despre promovarea campaniei de vaccinare in randul parinților, Cosmin Prelipceanu…

- Fondatorul și basistul trupei Status Quo, Alan Lancaster, a murit la varsta de 72 de ani, a transmis managerul formației, citat de BBC. Printre hiturile internaționale ale lui Lancaster cu grupul in anii ’60 și ’70 sunt și „Rockin’ All Over The World” și „Whatever You Want”. Francis Rossi, vocalisul…

- Formulare de vaccinare in școli: Care sunt intrebarile pe care parinții le vor completa, in 13 septembrie Formularele privind vaccinarea copiilor vor fi distribuite in școli in 13 septembrie, pentru a fi completate de parinți „in termen rezonabil”, a declarat la Digi24 ministrul Educației, Sorin Cimpeanu.…

- Sase persoane au fost ucise joi seara într-un incident armat petrecut în orasul Plymouth din sud-vestul Angliei, pe care ministrul de interne britanic l-a calificat drept "socant", transmite Reuters, potrivit Agerpres.Doua femei si trei barbati, inclusiv suspectul, au murit…

- Cel putin șapte persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite in urma unui incident armat produs joi seara in orasul britanic Plymouth, la locul atacului fiind mobilizate numeroase echipaje medicale si de politie. Politia britanica a anuntat ca incidentul armat a avut loc in zona Biddick…

- Caz șocant in Anglia! O romanca stabilita de mai mulți ani in Nottingham, Marea Britanie, s-a stins din viața intr-un mod tragic la doar cateva zile dupa ce și-a vazut propriul copil pentru prima data in zece ani. Baiețelul de 11 ani a trait cu speranța ca și-a regasit mama, ca vor fi impreuna pentru…

- Pacienta, care nu avea antecedente medicale speciale si nu era vaccinata, a fost internata in spital in martie 2021, dupa o serie de probleme.Testata pozitiv pentru Covid-19 la internare, a prezentat initial un nivel bun de saturatie cu oxigen si nu prezenta probleme respiratorii, conform ECCMID. Cu…