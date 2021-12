Stiri pe aceeasi tema

- Secția 7 Poliție a fost sesizata, marți seara, ca in scara unui bloc din Sectorul 2 a fost gasit un baiețel de aproximativ 4 ani, care nu a putut decat sa iși spuna numele, informeaza Poliția Capitalei.Copilul a fost plasat de urgența intr-un centru al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția…

- Polițiștii clujeni au fost sesizați, marți seara, pentru a interveni la un accident rutier produs in municipiul Cluj-Napoca, la intersecția strazilor Simion Balint și Piața Garii, impactul fiind sesizat intre un autovehicul și un pieton. Accidentul s-a produs in jurul orei 20.35, spun reprezentanții…

- Minorul de 16 ani din satul Neculaieuca, raionul Orhei, disparut la 07 noiembrie, a fost depistat in parcul Ștefan cel Mare din Chișinau din Capitala, de catre angajații Inspectoratului General de Carabinieri.

- Dr. Manuela Predila, medic primar obstetrica-ginecologie la Maternitatea Bucur din Capitala, a postat pe Facrebook un text emotionant despre ce inseamna ingrijirea gravidelor cu COVID-19 si despre cum lucrul in aceasta atmosfera, in care ”treci prin salile de nasteri si vezi cum se degradeaza starea…

- MApN pune, in premiera, la dispoziția Serviciului de Ambulanța București-Ilfov (SABIF), cinci ambulanțe de tip B. Alte mașini sunt aduse din țara de la inspectoratele județene pentru situații de urgența, in condițiile creșterii alarmante a numarului de infectari. “Incepand de marți, 12 octombrie, Ministerul…

- Iuliana Georgiana Tudoran, in varsta de 12 ani, este de negasit. Copila a disparut acum patru zile, iar Politia Capitalei face apel la populație.Fata a plecat de acasa in data de 3 octombrie, din Sectorul 4 si nu a mai revenit pana in prezent.Semnalmente:- inalțime: 1,50 m;- greutate: 45 kg;- ochi caprui;-…

- Polițiștii buzoieni au fost sesizați, duminica, despre dispariția unui copil de 10 ani, din județul Braila, care ar fi plecat, joi, de la domiciliul surorii sale din municipiul Buzau și nu a mai revenit de faptul. Valentin Raul Mecic, are o inaltime de aproximativ 1,20 m, o greutate 35 de kg, este…