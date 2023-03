Stiri pe aceeasi tema

- Un val de aer tropical traverseaza țara boastra. Temperaturile vor urca la 18 grade, in mai multe regiuni. Totuși, nu scapam de frig și ninsori. „Va fi tot mai cald zilele urmatoare! Așteptam maxime cuprinse intre intre 3 și 13 grade Celsius, apoi vineri și sambata este posibil ca in partea de sud…

- Noi detalii cutremuratoare din noaptea in care a murit David, tanarul de 23 de ani. Familia este devastata de durere, asta dupa ce nu s-au gasit vinovații pentru decesul tanarului nici dupa patru luni. Familia a refacut traseul și va prezentam ultimele imagini cu tanarul in viața.

- Potrivit meteorologilor, temporar cerul va avea innorari si incepand de vineri seara trecator vor fi precipitatii slabe, ninsori noaptea, iar pe parcursul zilei de sambata si sub forma de ploaie.Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari duminica, atunci cand vor fi viteze in general de…

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil pe intreg teritoriul țarii. Maximele zilei care vor oscila intre +5 și +7 grade. Noaptea mercurul va cobori pana la -3 grade. In urmatoarele zile, vremea se incalzește.

- La peste 2.000 de metri altitudine in Munții Fagaraș, s-a inregistrat cel mai mic strat de zapada din ultimii 45 de ani, a precizat miercuri, pentru AGERPRES, meteorologul Narcisa Milian de la Centrul Meteorologic Transilvania Sud Sibiu.„Astazi (miercuri - n.r.) sunt 26 de centimetri de zapada la Balea…

- Soc in comunitatea travestitilor din Iasi si Bucuresti. Marian Tudor Pop, cunoscut cu porecla Monalisa, in varsta de 24 de ani, a murit intoxicat dupa ce i-a luat foc patul. Tanarul a murit in noaptea de 24 spre 25 decembrie, in apartamentul sau inchiriat aflat in zona Tutora. Acesta fusese la o petrecere…

- Un seism de 4,1 grade s-a produs vineri noaptea, la ora 1:47, in zona seismica Vrancea. Potrivit INFP, cutremurul s-a produs la o adancime de 8 km: „In ziua de 16 Decembrie 2022, la ora 01:47:13 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea ml…