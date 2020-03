Stiri pe aceeasi tema

- Dezvaluiri incredibile despre tanara care sustine ca a fost condamnata la un an si 6 luni de inchisoare, chiar daca ea ar fi... nevinovata! Parintii fetei de 21 de ani sunt disperati! Exista vreo sansa sa-si scoata fiica din spatele gratiilor?

- Apar noi detalii in cazul tinerei in varsta de 33 de ani care s-a sinucis la patru zile dupa ce a devenit mama. Femeia s-a aruncat de la balconul maternitații din Iași, iar in spatele bucuriei de a deveni mama se ascundea o drama teribila, intrucat pe cand era doar o puștoaica, ea și-a gasit mama moarta.

- Situatie incredibila la Iasi, acolo unde o tanara de 37 de ani a ajuns in Unitatea Primiri Urgente a Spitalului Sf. Spiridon, unde a nascut fara sa stie ca este insarcinata. Desi pare o intamplare rupta din trecutul nostru foarte indepartat, grozavia a avut loc ieri, pe 4 februarie 2020. Si, ce e si…

- Doi parinți au impartașit durerea pierderii fiului lor, un tanar de numai 37 de ani care a murit subit, in miez de noapte. Nimic nu prevestise tragedia, oamenii fiind șocați de cum a fost posibil ca o persoana fara nicio problema de sanatate sa se stinga atat de fulgerator. In urma sa au ramas parinții…

- Visul de a deveni mama al unei femei care s-a nascut fara uter a devenit mama la doi ani dupa ce a fost supusa unui transplant. Bebelușul a venit pe lume perfect sanatos, motiv pentru care tanara de 33 de ani nu-și mai incape in piele de fericire.

- Doi ruși li-au scos bebelușul de șapte luni in balcon pentru ca nu ii lasa sa doarma. Micuțul a murit din cauza temperaturilor extrem de scazute, relateaza cronica.com.ar.Tragedia a avut loc in data de 5 ianuarie, in localitatea Nikolayevsk.Pentru a putea dormi mai bine, cuplul l-a scos pe bebelușul…

- O tanara mamica din Iasi a murit fulgerator, la cateva minute dupa ce a nascut un baietel perfect sanatos O tanara mamica din Iasi, de numai 20 de ani, a murit in timpul operatiei de cezariana la Maternitatea Cuza Voda, la cateva minute dupa ce a dat nastere unui baietel. Nenorocirea a avut loc, noaptea…

- Feli Donose este una dintre cele mai iubite artiste de lanoi. Mereu cu zambetul pe fața și intr-o forma de invidiat, puțini sunt ceicare știu despre drama traita de aceasta, in urma cu cațiva ani.„Nu multa lume stie ca eu am avut un fratior mic pe care Dumnezeu a ales sa mi-l faca ingeras la cateva…