- Accidentul s-a produs joi, 15 iulie, in municipiul Falticeni, din judetul Suceava. Copilul a profitat de neatentia parintilor, s-a urcat pe pervazul geamului de la bucataria locuintei si a cazut in gol.

- Clipe de groaza pentru barbatul care a fost batut de soția sa in fața barului unde obișnuia sa petreaca cel mai mult timp. Marcel R., in varsta de 37 de ani, s-a aratat a fi cu adevarat surprins de apariția soției sale in acel loc. Viorica R., de 40 de ani, nu a mai stat pe ganduri cand și-a gasit soțul…

- Un copil dintr-o familie din SUA a avut parte de un sfarșit groaznic, asta dupa ce a cazut de la etajul casei direct in curtea unde se aflau cainii. El a fost sfașit de animale și a murit la spital din cauza ranilor uriașe.

- Un barbat de 60 de ani este cercetat de politisti dupa ce si-a batut și sechestrat sotia si soacra. Cele doua femei au fost scoase din casa de oamenii legii, care au folosit o scara pentru a intra pe fereastra in apartamentul situat la etajul 1 al unui bloc din Craiova.

- Un barbat din municipiul Suceava a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a cazut de la etajul I al blocului in care locuia. S-a intamplat luni seara, in jurul orei 22.00. Alarma a dat-o soția celui ranit, care a și povestit cum s-a ajuns ca barbatul sa cada de la etaj. Aflat sub influența ...

- Un sucevean in varsta de 37 de ani s-a stins din viata dupa ce a cazut de pe cal, la Herghelia Lucina, din comuna Moldova Sulita a judetului Suceava. Teribilul accident nu poate fi pus pe seama lipsei de experienta a calaretului, pentru ca acesta facea echitatie de 10 ani, potrivit monitorulsv. Sambata,…

