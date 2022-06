Stiri pe aceeasi tema

- Un baietel de 2 ani, din Florida, SUA, si-a ucis accidental tatal. Micuțul a tras cu o arma incarcata care a fost lasata nesupravegheata de parintii sai, au anunțat, luni, autoritatile locale, informeaza AFP. La sosirea lor la domiciliul victimei, pe 26 mai, langa Orlando, polițiștii, care au fost…

- Un baietel de 2 ani si-a ucis accidental tatal in Florida, dupa ce a tras cu o arma incarcata lasata nesupravegheata de parintii lui. Mama a fost pusa sub acuzare, au informat luni autoritatile locale.

- Numarul crimelor din SUA a explodat in ultima perioada, iar cea mai recenta este cea comisa de un copil de 2 ani, in Florida. Potrivit primelor informații, baiețelul a fost lasat nesupravegheat, iar inevitabilul s-a produs. Pe 26 mai, Poliția s-a deplasat la casa victimei de langa Orlando, in centrul…

- Un baietel de 2 ani si-a ucis accidental tatal in Florida tragand cu o arma incarcata lasata nesupravegheata de parintii sai, iar mama a fost pusa sub acuzare, au informat luni autoritatile locale, noteaza AFP.

- Un baietel de 2 ani si-a ucis accidental tatal in Florida tragand cu o arma incarcata lasata nesupravegheata de parintii sai, iar mama a fost pusa sub acuzare, au informat luni autoritatile locale, noteaza AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Adreian Payne, fost jucator de baschet cu 107 meciuri in NBA, a fost impușcat mortal luni. Americanul avea 31 de ani. Adreian Payne, fost baschetbalist american la echipele Atlanta Hawks, Minnesota Timberwolves și Orlando Magic, a fost impușcat mortal pe strazile din Orlando, Florida. Luni dimineața,…

- Baschetbalistul Adreian Payne (31 ani), jucator cu peste 100 de meciuri in liga profesionista nord-americana (NBA) si campion al Frantei in 2019 cu Villeurbanne, a fost impuscat mortal in Florida, a anuntat politia din Orlando, citata de AFP și Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Autoritațile din statul american Carolina de Sud au anunțat ca il vor trimite in judecata pe proprietarul unei barci care a salvat un barbat de la inec, iar apoi l-a impușcat mortal, informeaza BBC.