Un băiețel de 4 ani din Texas și-a împușcat accidental frățiorul de un an cu un pistol despre care credea că e de jucărie Un baiețel de un an a fost transportat la spital in stare grava dupa ce, marți dupa-amiaza, a fost impușcat accidental de fratele sau de 4 ani in casa lor din Sheldon, un cartier din nord-estul orașului Houston, statul american Texas, au declarat autoritațile locale, citate de ABC News.Potrivit biroului șerifului din comitatul Harris, baiețelul de 4 ani a gasit in casa un pistol neasigurat și a tras neintenționat asupra frațiorului sau mai mic, crezand ca are in mana o arma de jucarie.Tatal copiilor a dezvaluit la postul Houston ABC KTRK ca fiului sau de 4 ani ii place sa se joace cu pistoalele… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

