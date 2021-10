Stiri pe aceeasi tema

- Tatal unei fete de șapte ani care a fost tunsa la școala fara acordul parinților a dat in judecata instituția și doua cadre didactice și cere despagubiri de 1 milion de dolari. Jimmy Hoffmeyer spune in plangere ca drepturile constituționale ale fiicei sale, de rasa mixta, au fost incalcate. Intre timp,…

- Tragedie in județul Botoșani, acolo unde un baiețel de șapte ani a murit sufocat in brațele medicilor, dupa ce aceștia au efectuat manevre de resuscitare timp de doua ore. Micuțul se pregatea sa mearga la școala, atunci cand a simțit ca nu se poate ridica din pat. In urma evenimentelor dramatice, parinții…

- Cosmin Marciuc s-a urcat pe motocicleta condusa de prietenul sau pentru a da cateva ture prin doua sate din comuna Belecesti. Cel care controla motorul nu avea permis si bause in acea zi. La un moment dat, la o intersectie din apropierea casei lui Cosmin, i-a aparut in fata o caruta. Tragedia nu a mai…

- Presedintele nerecunoscut al regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, a lansat o serie de acuzatii dure la adresa Chisinaului. Facand referire la razboiul de pe Nistru din 1992, Krasnoselski a afirmat ca „Moldova inca nu a raspuns pentru crimele de razboi”.

- Vasile Gorgos, acum in varsta de 93 de ani, a fost toata viața negustor de vite și obișnuia sa plece frecvent de acasa. Lispea cu zilele dar de fiecare data se intorcea . Ultima data a plecat in 1991 și de atunci nu a mai venit. Nimeni nu a mai știut de el. Copiii l-au crezut mort și de vreo 15 ani…

- Cadavrul unui tanar de 21 de ani a fost de gasit strangulat in spatele casei. Descoperirea macabra a avut loc dimineața in jurul orei 8:00, in comuna Singereii noi, raionul Singerei. Potrivit informațiilor, oamenii legii au fost sesizați de sora tanarului.

- Tragedie in Brașov, in localitatea Harman, unde un copil de 3 ani a murit dupa ce tatal lui l-a calcat cu mașina in curtea casei. Nenorocirea a avut loc in aceasta dimineața. Alarma la 112 a fost data in jurul orei 10.50. „La data de 18 iulie 2021, in jurul orei 10.50, dispeceratul Inspectoratului de…