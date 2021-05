Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 11 ani din Worcester se lupta pentru viața dupa o provocare de pe TikTok. Baiatul a inghițit 5 bile magnetice folosite ca „piercing” la limba intr-o provocare virala pe TikTok.

- Bertie Pikington, un baiețel de 12 ani din Newbury, Marea Britanie, va renunța luna viitoare la impresionanta sa podoaba capilara in scopuri caritabile. El va dona parul pe care nu și l-a mai tuns de cind avea patru ani fundației caritabile The Little Princess, care face, intre altele, peruci pentru…

- Platforma Tik-Tok e chemata in instanța și poate plati cateva miliarde bune de $, daca se dovedește ca modul in care colecteaza și utilizeaza datele copiilor este unul viciat. Acuzatoarea este fostul comisar pentru copii din Marea Britanie, care acuza platforma de faptul ca TikTok ia informațiile personale…

- Drama teribila pentru o familie, dupa ce fiul de doar 12 ani a ajuns in moarte cerebrala in urma unei provocari facute pentru reteaua TikTok. „Blackout Challenge”, provocarea care devine tot mai cunoscuta in rindul tinerilor, face inca o victima. De aceasta data, un baietel de 12 ani din Colorado a…

- Un sofer roman aflat in Marea Britanie a transmis un mesaj romanilor, prin intermediul unui clip video devenit viral pe TikTok. Liviu Minea s-a filmat cu ochii in lacrimi, in timp ce transmite realitatea cruda a romanilor care au preferat sa plece la munca in strainatate. „Viata in strainatate? Viata…

- Politia italiana a deschis o ancheta pentru investigarea sinuciderii unei fetite de 12 ani, gasita spanzurata duminica seara, in baia dormitorului ei, in Ivrea, langa Torino. Acestia cred ca ar putea fi vorba despre o alta provocare pentru aplicatia TikTok. Copila a fost gasita de tatal ei, in baia…

- Tentativa de omor la Basarabeasca. Un tanar de 25 de ani se zbate intre viata si moarte dupa ce a fost injunghiat in regiunea inimii cu o sulita improvizata. Infracțiunea ar fi fost comisa de vecinul acestuia, de 36 de ani.

- Gabriel Dorobanțu, in varsta de 68 de ani, a avut COVID-19 și a povestit cum a fost intreaga experiența. Celebrul solist susține ca a trecut prin clipe foarte grele și nici recuperarea nu a fost chiar ușoara. In ceea ce privește vaccinul anti-COVID-19, este precaut și prefera sa mai aștepte inainte…