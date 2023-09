Stiri pe aceeasi tema

- Un tablou surprinzator a ieșit la iveala in Caracal, intr-un hotel deținut de familia primarului PSD, Ion Dordulea. Tabloul prezinta o scena neașteptata, in care figura primarului, a soției și cea a fiului sau sunt pictate alaturi de dinastia domnitorilor feudali ai familiei Basarabilor, printre care,…

- O gravida de 26 de ani, cu o sarcina oprita in crestere a murit in spital in chinuri groaznice, in timp ce ii implora pe medici sa o ajute: "Nu mai rezist de durere. Va rog din suflet, simt ca o iau razna...". Un chirurg din acelasi spital transmite ce trebuie sa faca doctorul in garda: sa doarma.

- Unul dintre cei mai cunoscuți preoți din Transilvania, Arhimadritul Vasile Crișan, de la Manastirea Dumbrava, a vorbit in timpul slujbei de duminica despre festivalul UNTOLD, desfașurat la Cluj-Napoca.

- Accidentul grav din Bistrița Nasaud, in care doi copii au fost loviți de o mașina in timp ce se aflau pe marginea drumului, a adus tristețe și ingrijorare in comunitatea locala. Conform informațiilor furnizate de News.ro, unul dintre copii se afla intr-o stare critica, intr-un stop cardio-respirator.…

- Tragedie intr-o familie din Botoșani. Un baiețel de cinci ani a murit dupa ce a cazut in piscina hotelului unde era cazat alaturi de parinții și surioara lui. Citește și: Pitești. O mașina a ars la Podul Viilor! Doi soti, din Botoșani, alaturi de cei doi copii, se aflau in vacanta intr-un resort din…

- Orice ar fi, pentru Damian Draghici familia este pe primul plan in viața. Iata dovada clara ca indragitul artist uita de toate atunci cand se afla in preajma soției și a copilului. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze…

- 4.000 incendii, 667 interpelari, 249 polițiști și jandarmi raniți, cladiri publice serios degradate, magazine jefuite, automobile și autobuze incendiate… Numeroase localitați din Franța, inclusiv Parisul și regiunea pariziana, s-au trezit vineri dimineața cu teribilele urme ale unei noi nopți de violențe,…

- Un copil de doi ani a cazut de la inalțime, pe Calea Manaștur, in dupa-amiaza zilei de marți și a suferit multiple leziuni. Polițiștii clujeni spun ca mama minorului era acasa in aceste moment, insa se ocupa de celalalt fiu, aflat intr-o alta camera.„La data de 20 iunie a.c., in jurul orei 13.25, polițiștii…