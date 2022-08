Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc s-a aratat foarte incantat miercuri (17 august) cand, in timpul audienței generale, un baiețel a urcat pe scena pe care ținea audiența generala, pentru a-l saluta. ”In cadrul audienței am vorbit despre dialogul dintre batrani și tineri, iar un copil curajos a venit alaturi de mine!”, a…

- Un membru al Garzii Elvetiene a lesinat miercuri sub privirile Papei Francisc, in cursul traditionalei audiente generale, in Sala Paul al VI-lea, la Vatican, relateaza AFP. Membrul Garzii Elvetiene a cazut la pamant brusc, cu fata in jos, cu un zgomot puternic, din cauza halebardei si a coifului. El…

- Papa Francisc a fost incantat cand un baietel a urcat pe scena in timpul audientei sale generale de miercuri, in care a abordat subiectul dialogului dintre tineri si batrani, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Micutul nu a raspuns, dar a ramas langa papa.Papa Francisc a fost incantat cand un baietel a urcat pe scena in timpul audientei sale generale de miercuri, in care a abordat subiectul dialogului dintre tineri si batrani, informeaza Agerpres."Cum te cheama Iti place sa stai aici , l a intrebat papa pe…

- Papa Francisc a numit un infirmier de la Vatican pe postul de asistent medical personal. Suveranul Pontif a spus intr-o discuție cu reporteri ca are nevoie de mai multa ingrijire, pe masura ce inainteaza in varsta și merge tot mai greu.

- Papa Francisc a declarat, miercuri, ca a simtit ca "o palma peste fata" marturiile victimelor violentelor din scolile rezidentiale pentru copiii indigeni din Canada. Suveranul Pontif a revenit dintr-o calatorie de sase zile in Canada, in care s-a intalnit cu reprezentanti ai populatiilor indigene. Papa le-a…

- Mai multi copii de etnie roma din Blaj, care frecventeaza biserica greco-catolica vizitata de Papa Francisc in iunie 2019, au fost primiti vineri de Suveranul Pontif la Vatican, in cadrul unei audiente private, potrivit unui comunicat transmis de Biroul de Presa al Arhieparhiei de Alba Iulia si Fagaras.…

- ”Am inima franta de masacrul de la școala primara din Texas”, a spus Suveranul Pontif in cadrul audinței generale de miercuri, 25 mai, de la Vatican, dupa atacul soldat cu 21 de victime, dintre care 19 copii, de la școala din orașul american Uvalde, relateaza The Guardian și NBC News . In acest context,…