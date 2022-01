Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav s-a produs luni dimineața, in jurul orei 05.00, pe drumul național 2G, care leaga Moineștiul de Bacau, in localitatea Ardeoani. Doua persoane au murit și o alta a fost ranita grav. Din primele informații, accidentul s-a produs dupa... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Scene șocante au avut loc chiar intr-o ambulanța, la Galați! Din nefericire, un ambulanțier a fost injunghiat chiar de catre un pacient, un batran de 78 de ani. De asemenea, barbatul avea antecedente de dementa. Iata cum se simte acum ambulanțierul și ce l-a determinat pe batran sa recurga la un astfel…

- Un grav accident rutier a avut loc pe DN1, dupa ce o duba a lovit un camion, apoi s-a rasturnat. Traficul a fost blocat, iar șoferul dubei a avut nevoie de ingrijiri medicale de specialitate, fiind transportat la spital. Accident cumplit pe DN1 Impactul dintre cele doua mașini a avut loc la ieșirea…

- Un incident ce putea duce la o adevarata tragedie a avut loc noaptea trecuta in Iași, acolo unde un fiu aflat sub influența alcoolului a atacat-o pe mama sa cu o drujba. Potrivit primelor detalii din acest caz, cei doi au baut impreuna, chiar inainte de incident.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat, duminica dimineata, ca cei care refuza internarea in spital si tratamentul medicilor, desi sunt in stare grava, se condamna singuri la moarte. Raed Arafat a fost intrebat, duminica, la Maratonul de vaccinare din Bucuresti, ce…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat, duminica dimineata, ca cei care refuza internarea in spital si tratamentul medicilor, desi sunt in stare grava, se condamna singuri la moarte, scrie news.ro . Raed Arafat a fost intrebat, duminica, la Maratonul de vaccinare din…

- Caz halucinant intr-o școala din Arad, acolo unde un copil de noua ani a fost batut cu bestialitate de un coleg intr-o pauza la școala. Baiatul a ajuns pe mana medicilor in urma incidentului care a durat doar cateva secunde.

- O fetița de 4 ani a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite in urma unui accident cumplit pe traseul Ungheni-Chișinau. Tragedia a avut loc sambata noaptea, in jurul orei 22:10, la intrarea in localitatea Pirlița, Ungheni.