- Numarul persoanelor care și-au pierdut viața in violentele seisme de zilele trecute in Turcia și Siria – arata bilanțurile dramatice ce se succed de la o ora la alta – s-a apropiat de 30.000, din care, deocamdata, in Siria au fost inregistrate peste 3550. Numarul raniților nici nu mai poate fi stabilit…

- Un bebelus de 7 luni a fost salvat de sub daramaturi in sud-estul Turciei, dupa cutremurele devastatoare din aceasta tara si din Siria vecina, a relatat duminica dimineata postul TRT, preluat de dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un bebelus de doua luni a fost scos in viata de sub daramaturi de echipele de salvare in provincia turca Hatay, la 128 de ore dupa seismele devastatoare care au lovit in aceasta saptamana Turcia si Siria, a anuntat agentia de presa turca Anadolu, relateaza dpa. Copilul a fost scos de sub daramaturi…

- Bilantul cutremurelor devastatoare din Turcia si Siria continua sa creasca, iar numarul deceselor a trecut de 24.000, in timp ce cel al ranitilor a trecut de 83.000, relateaza The Guardian, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un bebeluș de doar 10 zile a fost salvat dintre daramaturi in Hatay, Turcia. Micuțul Yagiz și mama lui au așteptat peste 100 de ore sub ruine, pentru ca cineva sa ajunga la ei, sa-i salveze. Nu și-au pierdut speranța, așa ca ajutorul a venit la timp, scrie Observatornews.ro. Baiețelul era infașurat…

- Pana la 23 de milioane de oameni ar putea fi afectați de cutremurele masive care au ucis peste 5.000 de oameni in Turcia și Siria, a avertizat marți Organizația Mondiala a Sanatații. „Acum este o cursa contra cronometru”, a declarat șeful OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, scrie Barrons care citeaza AFP.…