- In data de 11 iulie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Maramureș au fost sesizați cu privire la faptul ca VARGA IONUȚ ANTONIO, in varsta de 15 ani, ar fi plecat voluntar in data de 09 iulie a.c., de la domiciliul din Vișeu de Jos și nu a mai revenit. Polițiștii au demarat…

- Polițiștii din Hunedoara sunt in alerta, dupa ce un baiat de 11 ani a plecat dint-un centru de minori din Deva si nu a mai revenit. Angajații centrului sunt cei care au alertat oamenii legii.

- MINOR PLECAT VOLUNTARLa data de 30 iunie a.c., Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre la faptul ca GRIGUTA VASILE IONUȚ, in varsta de 14 ani, din localitatea Florești a plecat de la locuința la data de 29 iunie a.c. in jurul orei 10.30 și nu s-a intors pana in prezent.SEMNALMENTE– inalțime…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IP) Botosani, Delia Neniscu, copilul este din municipiul resedinta de judet, iar sambata a parasit domiciliul pentru a se deplasa pe Pietonalul Unirii, unde trebuia sa se intalneasca cu un membru de familie, dar acest lucru nu s-a…

- Un baiat in varsta de 10 ani a disparut joi dupa-amiaza in apele raului Siret, pe raza orașului Liteni.Pompierii militari il cauta pe baiat cu doua barci pneumatice, in sprijin venind și un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean Suceava.Vom reveni cu ...

- Polițiștii argeșeni desfașoara cercetari, dupa ce au fost sesizați astazi, 15 mai, cu privire la plecarea voluntara a unui minor de 15 ani. Acesta se numește Dina Antonio Ugur Ali și nu a ajuns la cursuri in aceasta dimineața. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Topoloveni desfașoara cercetari in…

- Un baiat in varsta de 14 ani din Cluj-Napoca este cautat de politisti, dupa ce a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Oamenii legii cer ajutorul populației pentru gasirea lui.„La data de 16 aprilie, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca minorul CSABOI GHEORGHE-IOAN LIVIU,…