- Un copil în vârsta de 9 ani, din comuna Braloștița, a fost gasit înecat, sâmbata seara, în râul Jiu, în apropierea orașului Filiași, iar fratele sau și un alt baiat sunt cautați

- Doi copii s-au inecat vineri dupa amiaza in raul Olt, in apropierea barajului de la Avrig. Unul dintre ei a fost salvat. Scafandri au fost chemați pentru gasirea celui de-al doilea minor. Doi copii s-au inecat la barajul Avrig iar la fața locului a intervenit de urgența un echipaj al Inspectoratului…

- Elicopterul SMURD Iasi a fost solicitat, duminica, sa preia un copil in varsta de 15 ani, din comuna Dragomiresti, care a fost muscat de un sarpe, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ''Podul Inalt'' Vaslui. Potrivit autoritatilor, s-a optat pentru varianta elicopterului,…

- Un copil in varsta de sapte ani s-a inecat luni seara, in mare, in zona plajei Modern din municipiul Constanta. La fata locului s-a deplasat un echipaj SMURD, care a efectuat manevre de resuscitare, fara succes insa, transmite News.ro . Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Un copil in varsta de 14 ani s-a inecat, duminica, in iazul Negreni din comuna Stiubieni din judetul Botosani, in timp ce se afla la pescuit, a declarat pentru AGERPRES seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, colonelul Cristian Amarandei. Potrivit acestuia, baiatul a cazut in apa, intr-o zona…

- Doua persoane au fost ranite, suferind arsuri, dupa ce o butelie a explodat intr-un parc din municipiul Medias, a anuntat Ramona Nistor, purtator de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu. Potrivit sursei citate, cei doi raniti sunt constienti si au fost transportati…