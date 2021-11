Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca, fost ministru al Apararii, a declarat vineri, la ceremonia de preluare a conducerii ministerului de catre Vasile Dincu, ca se desparte de institutia care a fost a doua familie pentru el. Ciuca a vorbit despre eforturile facute in ceea ce priveste invatamantul militar, dotarea…

- Un accident grav a avut loc, sambata, pe Autostrada A1, sensul de mers catre Pitești. Șase persoane sunt ranite, printre victime fiind și doi copii. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs la km. 59+100 de metri, in zona localitații Uliești, din județul Dambovița. Circulația…

- O mașina de Poliție a fost implicata, marți dupa-amiaza, intr-un accident, pe Calea Vacarești din Capitala. Un biciclist in varsta de 65 de ani a fost ranit. Circulația tramvaielor in zona a fost blocata. Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, conducatorul unei autospeciale de Poliție care se deplasa…

- Centrele de vaccinare de la Romexpo, dar și centre ce vor fi amenajate in incinta Circulului Metropolitan, a Bibliotecii Naționale, a Palatului Copiilor sau a Liberty Mall vor funcționa non-stop in wekeend pentru bucureștenii care vor dori sa se vaccineze impotriva COVID-19. CNCAV anunța “Maratonul…

- Accidentul, in care a fost implicat un microbuz inmatriculat in Harghita, a avut loc la kilometrul 94 al autostrazii M1, pe direcția Gyor. Șoferul microbuzului ar fi intrat violent in spatele unui TIR. Cinci persoane au ramas incarcerate, iar echipajele de medici sosite la fața locului au declarat decesul…

- Un accident in care au fost implicate patru autocamioane si un autoturism s-a produs miercuri-dimineata pe E 574, in judetul Olt. Traficul este complet blocat. Politia Olt a anuntat ca traficul este complet blocat pe principalul drum care traverseaza judetul, in urma unui accident. Sunt implicate patru…

- UPDATE: Pilotul Adrian Raspopa, care a suferit un accident rutier grav in timpul Raliului Iasiului, a murit la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi, dupa doua ore in care medicii au incercat sa ii salveze viata. “Pilotul Adrian Raspopa și-a pierdut viața in urma accidentului grav de pe a doua proba speciala…

- Nunta a avut loc in in localitatea Tarsolt. Mirii au avut 1700 de invitați, in condițiile in care localitatea are o populație totala de 3000 de locuitori. La nunta au cantat Andra și citeva vedete din muzica populara. Politistii si procurorii din Satu Mare au deschis dosar de cercetare penal pentru…