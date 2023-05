Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 17 ani, din Teleorman, e in stare grava dupa ce o poarta de fotbal a cazut peste el. Baiatul este internat in coma profunda la spitalul „Bagdasar-Arseni”, din Capitala. „Polițiștii au fost sesizați prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112, de catre un cetațean cu privire…

- Un bebelus de doua luni a ajuns in stare grava, subnutrit si nespalat, la Spitalul de Pediatrie din Ploiesti. Mama acuza ca ar fi fost refuzata de cadrele medicale de la spitalul din Urlati, acolo unde ar fi ajuns initial cu nou-nascutul.

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident produs sambata pe E70, in apropierea localitatii Prunaru din judetul Teleorman, unde doua autoturisme s-au ciocnit. Una dintre victime, un tanar de 24 de ani, sofer al unuia dintre autoturisme, este in stare grava.„Politistii din cadrul Serviciului Rutier…

- Meteorologul Dumitru Balta a fost gasit inconstient in casa de o prietena ingrijorata ca nu ii mai raspundea la telefon. Conform RomaniaTv.net, din primele informatii meteorologul ar fi fost infectat cu coronavius si din cauza bolii au aparut complicatii.Meteorologul a fost transportat de urgenta la…

- Accident violent pe Autostrada A1! Autobasculanta cu pietriș rasturnata. O victima in stare grava Un grav accident rutier soldat cu ranirea unei persoane a avut loc, vineri dimineața pe Autostrada A1, București – Pitești, pe raza localitații Corbii Mari. Victimei i se executa manevre de resuscitare…

- Dr. Sorin Enescu, medic din cadrul Serviciului de Ambulanța Județean Bacau, are nevoie de sange, grupa O1 pozitiv. In prezent, el se afla internat in stare grava la un spital din București. „Salvandu-l pe el, salvați mai multe vieți, pentru ca dr. Enescu a fost, este și va fi un bun profesionist. Și…

- Liderul USR Catalin Drula a reactionat dupa accidentul feroviar din Gara Galati, unde patru persoane au fost ranite, una aflandu-se in stare grava, si a precizat ca „lipsa de asumare si preocupare a lui Sorin Grindeanu a adus sistemul feroviar intr-o stare grava, care pune in pericol vieti omenesti”.„Catastrofa…

- Fata de 16 ani care s-a rasturnat cu mașina la Daia, in stare grava la spital: Medicii, rezervați in privința prognosticului Fata de 16 ani care s-a rasturnat cu mașina la Daia, in stare grava la spital: Medicii, rezervați in privința prognosticului Fata de 16 ani, din Sebeș, care a produs un accident…