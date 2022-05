Caz șocant in Bistrița! Un adolescent in varsta de 17 ani s-a impușcat cu arma de vanatoare pe care o deține tatal sau. Baiatul a apelat numarul unic de urgența 112 pentru a povesti ce i s-a intamplat, imediat dupa incident. Tatal adolescentului deținea aceasta arma de vanatoare in mod legal.