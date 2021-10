Un băiat de 16 ani nevaccinat a murit de Covid Printre decesele anunțate miercuri de Grupul de Comunicare Strategica (GCS) se numara și cel al unui tanar de 16 ani, nevaccinat și diagnosticat și cu alte afecțiuni. Potrivit GCS, tanarul este din județul Ialomița. „Decesul de la grupa de varsta 10-19 ani este al unui pacient din județul Ialomița, in varsta de 16 ani, de sex masculin, care prezenta comorbiditati și era nevaccinat”, a transmis GCS. In ultimele 24 de ore au fost raportate in Romania 423 de decese. The post Un baiat de 16 ani nevaccinat a murit de Covid appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

